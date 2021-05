Bozen – Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) lädt am Montag, 7. Juni 2021 um 18.00 Uhr zum kostenlosen Online-Vortrag mit dem Thema „Alt werden, aber nicht alt sein – Körperliche Aktivität als Schlüssel für ein gesundes Altern“ mit Prof. Dr. Ansgar Thiel, Direktor des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Tübingen.

Der zu erwartende Zuwachs an älteren Menschen wird in den nächsten Jahrzehnten so groß werden, dass die Sozialsysteme mit großer Wahrscheinlichkeit an den Rand ihrer Belastbarkeit kommen. Umso wichtiger werden Sport und körperliche Aktivität als Mittel zur Bewältigung von Erkrankungen und zum Erhalt von Mobilität und Autonomie.

Ziel des VSS ist es, die Vereine über dieses immer wichtiger werdende Thema zu informieren und sie dafür zu gewinnen, in diesem Bereich attraktive Angebote zu schaffen. Statistiken zeigen nämlich, dass die so genannte Generation 60+ noch lange nicht in wünschenswertem Maße körperlich aktiv ist. Als Gründe gelten Zeitmangel, aber auch das Fehlen attraktiver Angebote für diese Altersgruppe.

Der renommierte Referent Prof. Dr. Ansgar Thiel wird beim Vortrag erklären, dass körperliche Aktivität in mehrfacher Hinsicht einen Beitrag zur Vorbeugung von negativen Folgen des Alterns leisten kann und weshalb körperliche Aktivität in einer demographisch alternden Gesellschaft so wichtig ist. Zudem wird auf die Frage eingegangen, ob und in welchem Maße spezielle „Alterssportangebote“ im Verein notwendig sind.

Alle Interessierten können sich über das Anmeldeformular auf der VSS-Webseite innerhalb Donnerstag, 3. Juni 2021 für den Vortrag anmelden.