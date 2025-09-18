Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Apfel als Medizin gegen Birkenpollenallergie
Forschung aus Südtirol

Apfel als Medizin gegen Birkenpollenallergie

Donnerstag, 18. September 2025 | 08:15 Uhr
Apfel - Laimburg Research Centre 3
Hintergrund der Studie ist die enge Verwandtschaft der Allergene: Das Birkenpollenallergen (Bet v1) und das Apfelallergen (Mal d1) sind strukturell so ähnlich, dass das Immunsystem sie kaum unterscheiden kann. (Foto: Laimburg Research Centre)
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Birkenpollenallergien gehören zu den häufigsten Allergien in Mitteleuropa und verzeichneten in den letzten Jahren auch in Südtirol eine deutliche Zunahme. Das Forschungsprojekt AppleCare, das unter der Leitung des Versuchszentrums Laimburg durchgeführt wurde, zeigt, dass der gezielte Verzehr bestimmter Apfelsorten eine wirksame natürliche Therapie gegen die Birkenpollenallergie sein kann. Die Ergebnisse der Studie wurden bereits im Bayerischen Rundfunk und in der Fachzeitschrift Natur & Heilen vorgestellt und werden demnächst im Wissensmagazin nano auf ZDF und 3sat präsentiert.

Der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus Luis Walcher unterstreicht den praktischen Mehrwert des Projekts: “Diese Studienergebnisse verdeutlichen, wie stark Forschung und regionale Landwirtschaft ineinandergreifen können. Das Versuchszentrum Laimburg beweist einmal mehr, dass seine Erkenntnisse nicht nur der Landwirtschaft dienen, sondern einen direkten Nutzen für die Bevölkerung bringen. Mit dem Projekt AppleCare wird zudem sichtbar, wie vielseitig der Apfel als gesundes Lebensmittel eingesetzt werden kann.”

Hintergrund der Studie ist die enge Verwandtschaft der Allergene: Das Birkenpollenallergen (Bet v1) und das Apfelallergen (Mal d1) sind strukturell so ähnlich, dass das Immunsystem sie kaum unterscheiden kann. Daraus entstand die Idee, die Birkenpollenallergie mit einem gezielten Apfelkonsum zu behandeln. In einer Pilotstudie zeigte sich, dass sich die Patientinnen und Patienten durch den geregelten Verzehr bestimmter Apfelsorten nach und nach an das Allergen gewöhnen und ihre Symptome deutlich abnehmen. Die Pilotstudie wurde vom Primar der Abteilung Dermatologie am Krankenhaus Bozen Klaus Eisendle mitgeleitet: “Ich bin sehr erfreut, dass das Projekt international eine so hohe Aufmerksamkeit bekommt. Wir konnten jetzt bei 50 Patienten zeigen, dass die Therapie mit frischen Äpfeln die Allergie gegen Birkenpollen und Äpfel heilt. Ein besonderer Dank gilt der Landesregierung und dem Bauernbund für die finanzielle Unterstützung des Projekts und dem Sanitätsbetrieb und der Laimburg für die gute Zusammenarbeit.”

Auch Gesundheitslandesrat Hubert Messner hebt die Bedeutung der Studie hervor: “Die Ergebnisse des Projekts AppleCare zeigen, dass innovative Forschungsansätze neue Wege in der Allergietherapie eröffnen können. Besonders erfreulich ist, dass hier eine natürliche und alltagstaugliche Methode entwickelt wurde, die vielen Betroffenen echte Erleichterung bringt. Gleichzeitig leisten wir damit auch einen wichtigen Beitrag zur Prävention, indem wir die Lebensqualität von Allergikerinnen und Allergikern nachhaltig verbessern.”

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
104
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
68
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Es gibt mehr Landeskindergeld
Kommentare
38
Es gibt mehr Landeskindergeld
Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
Kommentare
34
Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
WG-Zimmer ab 600 Euro – VIDEO
Kommentare
34
WG-Zimmer ab 600 Euro – VIDEO
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 