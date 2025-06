Aus Rasen wird Wiese, aus Balkon wird Paradies

Von: luk

Pfatten – Wie kann eine Balkonbepflanzung mit torffreien Substraten funktionieren? Wie wird aus grünem Rasen eine blühende Wiese? Am 29. Juni öffnet der Fachbereich Gartenbau des Versuchszentrums Laimburg Uhr seine Tore, um den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte, Versuchsflächen und Schaugärten zu ermöglichen. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Einsatz torffreier Substrate bei der Produktion und Verwendung von Balkonpflanzen, um die Verwendung der nicht erneuerbaren Ressource Torf zu minimieren. Zudem gibt es in den Schaugärten eine Vielfalt an Themenbereichen zu entdecken, von Gewürzkräutern und Heilkräutern bis hin zur nachhaltigen Gartengestaltung.

Der Fachbereich Gartenbau am Versuchszentrum Laimburg hat vor zwei Jahren die Plakette “Natur im Garten” erhalten, mit der ökologische Gestaltung und nachhaltige Bewirtschaftung ausgezeichnet werden. “Es gilt, eine Ökologisierung unserer Gärten zu fördern. Denn eine naturnahe Bewirtschaftung der öffentlichen wie der privaten Gärten ist für die Biodiversität von großer Bedeutung”, betont Land- und Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher: “Im Projekt Blumenwiesen erproben die Forscherinnen und Forscher des Versuchszentrums Laimburg, wie sich die verschiedenen Methoden langfristig auf die Vegetation auswirken. Die Erkenntnisse sollen vor allem Gemeinden dabei unterstützen, ihre Grünflächen ökologisch aufzuwerten. Die Arbeitsgruppe Landschaftsbau arbeitet im Projekt Blumenwiesen mit über 30 Gemeinden zusammen, in denen autochthone Blumenwiesen angelegt werden.”

Die Forscherinnen und Forscher der Arbeitsgruppe Zierpflanzenbau haben verschiedene torffreie Substrate und Dünger bei der Produktion und Verwendung von Pelargonium Fuerte del Fuego getestet; diese klassische stehende Geranie mit dunkelroten Blüten hat die Südtiroler Gärtnervereinigung zur Pflanze des Jahres 2025 gekürt.

Was die Umwandlung von Rasenflächen in Blumenwiesen betrifft, gibt es verschiedene Ansätze: den Verzicht auf Mahd, das Aufreißen der Rasenfläche und anschließende Einsaat oder das teilweise oder vollständige Entfernen der Rasenfläche kombiniert mit Einsaat oder Pflanzung.

Geöffnet sind am 29. Juni auch die verschiedenen Themengärten mit über 100 Pflanzenarten, von mediterranen Gewächsen über Gewürz- und Heilkräuter bis zu Duftpflanzen, seltenen Nutzpflanzen und verschiedenen Rosenarten. Weitere interessante Einblicke bieten die Versuchsflächen zur Dachbegrünung sowie besondere Kübelpflanzen.

Für den Tag der offenen Tür in der Gärtnerei Laimburg in Pfatten am 29. Juni von 9.00 bis 17.00 Uhr ist keine Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist frei.