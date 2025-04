Beginnende Motorradsaison: Vorsicht auf den ersten Kilometern

Von: luk

Frühlingshaftes Wetter in weiten Teilen des Landes lockt immer mehr Motorradfahrende zur ersten Ausfahrt. Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik, rät jedoch zu Vorsicht und guter Vorbereitung: “Ist das Motorrad den Winter über gestanden, sollte man alle wichtigen Komponenten vor der ersten Ausfahrt checken. Aber auch an das Fahren muss man sich erst wieder gewöhnen und sich die zweiradspezifischen Bewegungsroutinen und Gefahrenpotenziale in Erinnerung rufen.”

Der Experte empfiehlt, auf den ersten Ausfahrten besonders vorsichtig unterwegs zu sein: “Auf abgelegeneren Straßen können noch Reste von Rollsplit oder Streusalz vorhanden sein, auf denen man wegrutschen kann. Zudem sind die morgendlichen Temperaturen noch sehr kühl und der Grip der Reifen entsprechend schlechter.”

Die ideale Vorbereitung auf die Saison sei ein Fahrtechniktraining mit dem eigenen Motorrad oder Roller. Im Zuge der Trainings lernt man etwa, wie man mit dem Motorrad optimal auf Gefahrensituationen reagiert. Dazu gehören etwa richtige Kurventechnik, Blickführung, Ausweichmanöver und gelungene Notbremsungen.

Tipps für den technischen Check des Motorrads nach dem Winter

* Reifen: Nach der langen Standzeit sollte man die Reifen auf Beschädigungen kontrollieren und den Luftdruck überprüfen bzw. anpassen. Die Mindestprofiltiefe bei Motorradreifen beträgt 1,6 mm.

* Motoröl und Flüssigkeitsstände: Vor der ersten Probefahrt sollten alle Flüssigkeitsstände kontrolliert werden – Motoröl, Brems- und ggf. Hydraulikflüssigkeit bzw. Kühlmittel.

* Elektrik: Die Batterie eventuell nochmal aufladen. Scheinwerfer, Blinker, Bremslicht und Hupe auf Funktionstüchtigkeit testen. Etwaige Defekte, wie kaputte Lämpchen, müssen behoben werden.

* Kette und Bremse: Kettenspannung sowie den Zustand von Kette und Ritzel prüfen und ggf. nochmal schmieren. Fuß- und Handbremse sollten beide ordentlich zupacken, das Bremslicht dabei jeweils aufleuchten.