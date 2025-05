Beim Reisen spielt Nachhaltigkeit eine untergeordnete Rolle

Von: luk

Bozen – Die Urlaubssaison steht in den Startlöchern – doch wie wichtig ist euch beim Reisen eigentlich die Nachhaltigkeit? Unsere Leserbefragung zeigt ein klares Stimmungsbild:

31 Prozent der Teilnehmenden geben an, bei der Urlaubsplanung möglichst auf Umwelt und Klima zu achten, zum Beispiel, indem sie mit der Bahn fahren.

Doch für die Mehrheit von 69 Prozent spielt Nachhaltigkeit bei der Wahl des Reiseziels eher eine untergeordnete Rolle. Sonne, Strand und Erholung scheinen für viele (noch) wichtiger zu sein als irgendwelche CO₂-Bilanzen.

Im Kommentarbereich kamen entsprechend provokante Kommentare – so etwa von @N. G., der gleich am Anfang einen Bezug zum Overtourismus in Südtirol anstellte: “Traurig traurig, schon jetzt zeichnet sich ab, bei 70% spielt Nachhaltigkeit keine Rolle. Das viele sich zwar über den Overtourismus und den damit verbundenen Problemen in Südtirol aufregen aber an sich selbst nichts ändern wollen.”

Auch @Schimmelreiter meint: “Wer sich über den Overtourism im eigenen Land beklagt, sollte sich einmal selbst an den Ohren ziehen wenn er sich als Urlauber genauso verhält. Generell ist jeder Mensch, der von Nachhaltigkeit nicht viel hält, respektlos und egoistisch und diese Eigenschaften scheinen sich immer mehr durchzusetzten, nach dem Motto in erster Linie ich und nach mir die Sintflut.”

@Na dann schreibt: “Ich achte bis zu einem gewissen Grad schon auf Nachhaltigkeit. Frage mich allerdings immer wieder, wieso sich ein Einzelner für Nachhaltigkeit interessieren sollte, wenn Politiker ganzer Länder, Regionen, PROVINZEN usw. diesen Begriff nur bei “Sonntagsreden” verwenden…”