Biontech/Pfizer wäre das Vakzin der Wahl

Bozen – Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson oder Sputnik V – bei einer Südtirol News-Spontanbefragung konnten die Leser ihren Wunschimpfstoff gegen das Corona-Virus benennen.

Das Ergebnis ist eindeutig: 57 Prozent der über 11.000 Teilnehmer würden sich für Biontech/Pfizer entscheiden. Dahinter folgen mit 13 und zwölf Prozent Moderna und das russische Vakzin Sputnik V. Die Präparate von AstraZeneca und Johnson&Johnson teilen sich mit jeweils neun Prozent die rote Laterne.

Im Kommentarbereich kann man diese Präferenz ebenfalls herauslesen. Außerdem melden sich Impfskeptiker, genauso wie jene, die jeden gerade verfügbaren Impfstoff nehmen würden, zu Wort. Dazu gehört auch @6079_Smith_W: “Mir doch egal, würde das nehmen, was grad da ist. Hauptsache es geht wieder in Richtung Normalität.”

@Reader würde hingegen eher den Impfstoff aus Russland bevorzugen: “Wenn überhaupt dann trau ich am ehesten dem russischen. Russland, das Land, das vom ‘Westen’ immer als das böse Land dargestellt wird.” @Aurelius meint dazu: “Sputnik mit Votka und du bist gegen alles immun!”

Zum Nachdenken anregen wollen @mahrer und @Neumi: “Wie würde es wohl aussehen, wenn niemand geimpft würde. Nur abwarten und Tee trinken ist keine Lösung.” “Selbst die Todesrate des schlimmsten Impfstoffs liegt ein paar Zehnerpotenzen unter der Todesrate des Virus, gemessen an der Gesamtbevölkerung (bei Infizierten ist die Rate noch viel höher). Mir wär’s also egal (was ich auch immer wieder gesagt hab), wenn ich noch wählen müsste. Aber das hab ich hinter mir.”

@Jo73 findet die Haltung von Impfverweigerern egoistisch: “Wir leben in einem freien Land, jeder kann prinzipiell entscheiden, ob er sich impfen lässt ja oder nein. Allerdings finde ich die Haltung vieler, die sich nicht impfen lassen wollen, egoistisch. Nur weil sie es ihrem Körper nicht antun wollen….Dabei wird nur an sich gedacht und nicht an die anderen. Leute, ich habe auch keinen Bock, mir dieses Zeugs spritzen zu lassen und habe es gemacht. Nicht nur um mich zu schützen, sondern auch meine Mitmenschen. Und das geht den Impfverweigerern einfach am Hinterteil vorbei.”