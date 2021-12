Christkindlmärkte: Mehrheit zeigt sich skeptisch

Bozen – Nach einem Jahr Pause können die Weihnachtsmärkte in Südtirol heuer wieder durchstarten. Strenge Auflagen, Einzäunung und Green-Pass-Kontrollen sollen garantieren, dass alles sicher und ohne Ansteckungsrisiko ablaufen kann. Auf’s Standl darf man nur mit einem Bandl.

Laut einer Spontanbefragung auf Südtirol News überschatten Corona und diese Maßnahmen aber die Freude an einem Christkindlmarktbesuch: 50 Prozent der rund 6.000 Teilnehmer gaben an, sich nicht zu freuen. 23 Prozent sehen über die Sicherheitsmaßnahmen hinweg und genießen den Weihnachtszauber. 27 Prozent der Teilnehmer waren im Vorfeld kritisch und abwartend.

Das gespaltene Meinungsbild zeigt sich auch im Kommentarbereich. So meint @OrB: “Gemeinden in den Lockdown aber Weihnachtsmärkte abhalten. Blöder geht’s wohl nicht mehr!!”

Für @schwarzes Schaf ist das Glas hingegen halb voll: “Leute, Corona wird noch lange in unseren Köpfen bleiben, aber es ist doch schön ein klein wenig Normalität zu haben, wenn auch mit auflagen. Wie düster war es letztes Jahr. Aber so ist Südtirol, nur Schwarzmaler und Nörggler. Mich wundert, dass ihr überhaupt noch Kinder in diese Welt setzt.”

@anonymous meint hingegen: “Freu mich wenn Weihnachten Geschichte ist.”