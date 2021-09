Corona: Die Mehrheit sorgt sich vor dem Herbst

Bozen – Die Infektionszahlen sind in den vergangenen Wochen angestiegen, es gibt wieder Covid-19-Intensivpatienten und zuletzt sogar einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine Mehrheit von 59 Prozent, die an unserer Spontanbefragung teilgenommen haben, macht sich Sorgen vor dem kommenden Herbst.

Über 13.000 Personen haben sich insgesamt beteiligt. Während sich 20 Prozent keine allzu großen Gendanken machen, glauben 22 Prozent hingegen nicht an ein explodierendes Infektionensgeschehen, Lockdowns und volle Krankenhäuser.

Neu ist heuer unter anderem, dass es Impfstoffe gegen das Coronavirus gibt, aber auch mehr Mutationen, wie etwa die Delta-Variante.

„Die Impfmuffel kennen sich schun moll worm onziechn, weil für de Gruppe werd es ein sehr “heisser Herbst” werdn!“, erklärt etwa der User @Dagobert.

@ krikri meint „Wir schwimmen alle im gleichen Boot, die Frage ist wer es zum Kentern bringt.“

„Ernste Sorgen mache ich mir um all die Impfverweigerer und Impfskeptiker, die immer noch den zahlreichen Fake-News auf den Leim gehen, die im Internet kursieren, obwohl sie sich ALLE längst schon ale falsch herausgestellt haben. Der impfstoff von BioNTech schützt zu 95%, das wäre in Schulnoten ausgedrückt ein SEHR GUT“, erklärt hingegen @Gredner.