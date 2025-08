Das vergessene Supergrün

Von: luk

Er wächst unbeachtet in Gärten, zwischen Pflastersteinen oder auf Brachflächen und dabei ist Portulak (Portulaca oleracea) eine der nährstoffreichsten Pflanzen überhaupt. Reich an Omega-3-Fettsäuren, den Vitaminen A, C und E sowie Eisen, gilt das robuste Wildkraut als wahres Multitalent für Gesundheit und Küche. Dennoch ist es vielen unbekannt oder wird als “Unkraut” abgetan.

Ein heimischer Gesundheitsbooster

Die gesundheitlichen Vorteile von Portulak sind vielfältig: Die Pflanze wirkt entzündungshemmend, reguliert den Blutzuckerspiegel, unterstützt Herz, Verdauung, Haut und Immunsystem. Sie fördert zudem die Hydrierung, verbessert den Schlaf und kann beim Gewichtsmanagement helfen. Auch bei Hautproblemen, Krämpfen oder Verstopfung kommt sie traditionell zum Einsatz.

Vielseitig in der Küche verwendbar

Portulak lässt sich roh oder gegart genießen. Die leicht säuerlichen, knackigen Blätter machen sich hervorragend in einer frischen Sommerpesto-Variante – einfach mit Olivenöl, Knoblauch, Nüssen und etwas Zitronensaft pürieren. Auch in einem grünen Smoothie mit Apfel, Gurke und Zitrone sorgt Portulak für einen vitalisierenden Frischekick.

Weitere Anwendungen: als Salat mit Tomaten und Zitronensaft, kurz in der Pfanne mit Knoblauch angebraten oder als Tee aus frischen oder getrockneten Blättern zur Verdauungsförderung. Sogar als Pulver getrocknet ist Portulak ganzjährig nutzbar.

Natürlich, einfach, wirksam

Portulak ist nicht nur gesund, sondern auch anspruchslos im Anbau. Die Pflanze wächst fast überall, oft unbeachtet. Für alle, die auf der Suche nach natürlichen und einfachen Lösungen für das tägliche Wohlbefinden sind, ist Portulak ein echter Geheimtipp.

Bei Nierenerkrankungen oder wenn Medikamente eingenommen werden, sollte vor dem Verzehr ein Arzt konsultiert werden.