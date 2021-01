Der Alltag gehörloser Menschen

Gehörlose Menschen werden in ihrem Alltag mit Unwissenheit und Ignoranz konfrontiert. Für die meisten unter uns ist es selbstverständlich zu hören, was uns unser Gegenüber sagt – nicht so für Gehörlose. Weltweit gibt es über 138 verschiedene Gebärdensprachen. Gehörlose können sogar Musik wahrnehmen, wenn auch anders als gedacht.

Doch wie sieht der Alltag eines Menschen aus, der nichts hört?

Schaut rein und bekommt die Antworten direkt von einem gehörlosen Menschen:

