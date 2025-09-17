Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Deutsche Polizei stoppt mit Pony beladenes Auto
Klein, und doch zu groß: In einen Kofferraum passt kein Shetland-Pony

Deutsche Polizei stoppt mit Pony beladenes Auto

Mittwoch, 17. September 2025 | 07:10 Uhr
Klein, und doch zu groß: In einen Kofferraum passt kein Shetland-Pony
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Polizisten haben im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen eine Autofahrerin mit einem Pony im Kofferraum gestoppt. Die ungewöhnliche Ladung fiel vor knapp zwei Wochen bei einer Verkehrskontrolle bei Alsdorf nahe Aachen auf, wie die Aachener Polizei am Montag berichtete. Das weiße Pony stand auf der umgeklappten Rückbank des pinken Autos auf einem Teppich und schien den Angaben zufolge “tiefenentspannt”. Es hatte auch einen Kübel mit Futter dabei.

Auf die Situation angesprochen, zeigte sich die Autofahrerin nach Polizeiangaben jedoch uneinsichtig. Aus ihrer Sicht war das Pony mit einem Strick an einem Metallbügel im Auto angebunden und damit ausreichend gesichert. Der Autofahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Da sie ein Verwarngeld von 35 Euro nicht akzeptierte, wurde gegen sie ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei verwies auf die Gefahren durch das nicht gesicherte Pony bei einem möglichen Unfall. Bei einem angenommenen Gewicht von 150 Kilogramm und einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern würde das Pony bei einem Crash “plötzlich bis zu 7,5 Tonnen wiegen und ruckartig gegen den Fahrersitz geschleudert werden”, rechneten die Beamten vor. Dies würde Lebensgefahr für das Pony, die Autofahrerin und andere Verkehrsteilnehmer bedeuten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
56
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
54
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
49
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
49
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
45
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 