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Neuer Rekord mit Bobbycar

Deutscher stellte in Tirol Bobbycar Tempo-Weltrekord auf

Donnerstag, 30. Juli 2026 | 07:04 Uhr
Neuer Rekord mit Bobbycar
APA/APA/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt
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Von: importer

Der 34-jährige Deutsche Marcel Paul hat Dienstagnachmittag auf der Sellraintalstraße (L 13) in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf seinem umgebauten Bobbycar mit 149,875 km/h einen neuen Bobbycar-Tempo-Weltrekord aufgestellt. Damit brach er den bisherigen – von ihm stammenden – Geschwindigkeitsrekord von 130,72 km/h aus dem Jahr 2022. Zuvor hatte die zuständige Bezirkshauptmannschaft die Genehmigung für den Weltrekordversuch erteilt.

Dies sagte ein Polizeisprecher zur APA am Mittwoch. Der 34-Jährige hatte zuvor um eine entsprechende Genehmigung angesucht, hieß es. Die Bezirkshauptmannschaft stellte schließlich einen positiven Bescheid aus. Die Polizei Kematen überprüfte daraufhin, ob die von der Bezirkshauptmannschaft auferlegten Auflagen eingehalten werden. Unter anderem seien Absperrungen und Ordner notwendig gewesen. Für die Ordner sorgte der Hesse selbst.

Gegen 13.00 Uhr raste Paul dann die 2,4 Kilometer lange Straße hinunter, die ein Gefälle von bis zu 16 Prozent aufweist. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa räumte der Waghalsige dabei ein, dass die Abfahrt wegen einiger leichter Kurven “besonders schwierig” gewesen sei. “Das lag an einigen leichten Kurven, in denen ich die Ideallinie fahren musste”, sagte der Elektrotechniker. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigte seinen Tempo-Rekord. Der Deutsche hatte nach eigenen Angaben vor dem nunmehrigen Temporekord eine Trainingspause eingelegt. Stattdessen sei er “auf der Suche nach der perfekten Straße für einen Rekordversuch” gewesen.

Weitere Rekorde

Indes wollte der Deutsche auch seinen Rekord von 148,45 Stundenkilometern, den er 2023 mit einem E-Bobbycar aufgestellt hatte, ohne Motor überbieten. Auch das gelang ihm im Sellraintal mit seiner Rekord-Fahrt knapp.

Auch einen weiteren, dritten Rekord stellte der Hesse in Tirol laut dem RID auf derselben Strecke auf – und zwar mit einem serienmäßigen Rutschauto. Mit diesem erreichte er auf der Strecke 108,892 km/h. Zum Bremsen verwendete Paul nach eigenen Angaben normale Hallenturnschuhe. “Diesmal war der Bremsweg 230 Meter lang”, sagte der Rekordhalter.

Grundsätzlich trainiert Paul aus Gedern im hessischen Wetteraukreis auf einer Strecke, die in der Nähe seines Hauses liegt. Auf dieser sei es möglich, rund 100 km/h zu erreichen. Im Sommer übe er dort “etwa einmal die Woche”.

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