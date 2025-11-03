Die Abteilung Europa auf der Herbstmesse 2025

Von: Ivd
Bozen – Auch heuer bringt Europe Direct Südtirol die Europäische Union direkt zu den Bürgern: Im Rahmen der Herbstmesse 2025 in Bozen richtet das EU-Informationszentrum der Südtiroler Landesverwaltung am Informationsstand der Abteilung Europa die EU-Projektmesse „EU in my Region“ ein. Ziel ist es, die Wirkung und Vielfalt der EU-Fonds in Südtirol sichtbar und greifbar zu machen, teilt Europe Direct mit.
Am Stand werden konkrete Beispiele von EU-geförderten Projekten vorgestellt, die aus diversen Fonds stammen, zum Beispiel EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), ESF+ (Europäischer Sozialfonds Plus), Interreg (grenzüberschreitende Zusammenarbeit), Interreg Italien-Österreich, ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums), LEADER (lokale Entwicklungsstrategien) und EU Next Generation – PNRR (Nationaler Wiederaufbauplan).
Die Besucher erhalten am Stand Einblicke in die verschiedenen Phasen der Projektumsetzung – von der Idee über die Finanzierung bis hin zu den erzielten Ergebnissen. “Damit wird Europa in unserem Land erlebbar und verständlich gemacht”, betont die Abteilung Europa.
Die EU-Projektmesse wird in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Landwirtschaft organisiert und ist Teil der strategischen Kommunikationsarbeit der Abteilung Europa.
Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Programm gibt es hier.
