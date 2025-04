Die ältesten und seltensten Hunderassen der Welt

Von: red

Hunde sind seit Jahrtausenden treue Begleiter des Menschen. Doch während Labradore und Schäferhunde weltweit bekannt sind, gibt es uralte und seltene Rassen, die nur wenige Menschen kennen. Einige von ihnen existieren seit Jahrhunderten und sind heute vom Aussterben bedroht.

Die ältesten Hunderassen der Welt

Viele der ältesten Hunderassen stammen aus abgelegenen Regionen, wo sie sich über Generationen fast unverändert entwickelten. Der Basenji, oft als „bellenloser Hund“ bezeichnet, stammt aus Zentralafrika und soll bereits in den Gräbern ägyptischer Pharaonen abgebildet worden sein. Auch der Saluki, eine elegante Windhundrasse aus dem Nahen Osten, gilt als eine der ältesten Rassen und wurde von Beduinen als Jagdhund geschätzt.

Ein weiterer Kandidat ist der Tibet-Terrier, der seit Jahrhunderten in tibetischen Klöstern als Wach- und Hütehund gehalten wird. Diese Hunde gelten als Glücksbringer und durften früher nur als Geschenk weitergegeben werden.

Seltene Hunderassen – fast vergessen

Neben den uralten gibt es auch besonders seltene Hunderassen. Der Otterhund, einst in Großbritannien für die Jagd auf Otter gezüchtet, ist heute vom Aussterben bedroht. Nur wenige hundert Tiere existieren weltweit. Ebenso selten ist der Chinook, ein kräftiger Schlittenhund aus den USA, der als eine der seltensten Rassen der Welt gilt.

Auch der New Guinea Singing Dog, bekannt für seine melodische Laute, gehört zu den seltensten Rassen. Diese Hunde wurden erst in den 1950-er Jahren entdeckt und existieren fast ausschließlich in Wildreservaten.

Hunde sind die besten Freunde des Menschen. Die ältesten und seltensten Hunderassen sind somit ein faszinierendes Erbe der Menschheitsgeschichte. Viele von ihnen sind heute bedroht und ihr Erhalt ist eine Herausforderung für Züchter und Tierschützer weltweit.