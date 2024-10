Die Welt der holzabbauenden Pilze

gmme - Ein tropfender Schillerporling (Pseudoinonotus dryadeus), gewachsen einer Steineiche in der Cavourstrasse.

Meran – „Augen auf“: Im Rahmen der Initiative Meran beWegt findet am Samstag, 5. Oktober die nächste kostenlose Themenführung über die Natur in Meran statt. Dieses Mal führt der Biologe Valentin Lobis die Teilnehmer in die Welt der Bäume und der holzabbauenden Pilze ein.

Haben sie sich schon einmal gefragt, warum gewisse Pilze gerne an lebenden Bäumen wachsen? Ob dieses Zusammenleben dem Baum schadet oder ihn vielleicht sogar zum Faulen bringen kann? Und welche Rolle dabei die Baumpflegemassnahmen spielen können? Eine kostenlose Führung in deutscher Sprache mit dem Biologen Valentin Lobis gibt darauf Antworten und lässt die Teilnehmer*innen in die faszinierende Welt der Bäume und der holzabbauenden Pilze eintauchen. Keine Anmeldung erforderlich.

Wann: Samstag, 5. Oktober, 10.00 Uhr

Treffpunkt: Sissi-Statue, Elisabeth-Park.