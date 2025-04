Drei der schönsten Zugstrecken Europas

Von: red

Der Weg ist das Ziel? Nirgends ist dies wahren als beim Reisen mit der Eisenbahn. Und abseits von Verspätungen und Zugausfällen sind solche Reisen mitunter spektakuläre Erlebnisse. Besonders auf diesen drei phänomenalen Zugstrecken:

Die West Highland Railway Line in Schottland

Die schottischen Highlands gelten zu recht als eine der schönsten Landschaften Europas. So wundert es auch nicht, dass das Magazin „Wanderlust“ die West Highland Railway Line zur schönsten Bahnstrecke weltweit gewählt hat. Ab Glasgow gibt es gleich zwei Strecken die durch die beeindruckende Landschaft vorbei an Seen, Bergen, Inseln und Schlössern führen. Die erste endet in Oban. Hier könnt ihr erleben, wie der berühmte Oban Single Malt Whisky gebrannt wird.

Weniger Whiskey, mehr Magie? Dann legen wir euch die Strecke nach Mallaig ans Herz. Kurz vor dem Fischerdorf überquert der Zug das beeindruckende und wirklich magische Glenfinnan Viaduct, was die meisten von euch wohl aus den Harry-Potter-Filmen kennen dürften.

Der Cinque Terre Express in Italien

Die Dörfer Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza und Monterosso al Mare in der Region Ligurien sind als Cinque Terre bekannt und absolut sehenswert. Allerdings ist das Weltkulturerbe mit dem Auto eher schlecht zu bereisen, da Parkplätze und Abstellmöglichkeiten im Naturschutzgebiet sehr rar sind. Zum Glück gibt es den Cinque Terre Express. Die Zugfahrt von La Spezia Centrale bis Levanto dauert ohne Zwischenstopp nur etwa 40 Minuten. Aber wer will das schon? Mit der Cinque Terre Card könnt ihr so oft aussteigen und wieder einsteigen, wie ihr wollt. Und auch die Wanderwege und Minibusse im Nationalpark sind mit der Karte kostenlos.

Die GoldenPass Line in der Schweiz

Neben den bekannten Schweizer Eisenbahnen Bernina Express und Glacier Express fährt zwischen Luzern und Montreux die GoldenPass Line – 190 Kilometer, drei Züge und eine Schweiz wie aus dem Bilderbuch. Die Panorama-Abteile ermöglichen – beinahe – eine 360-Grad-Aussichten auf Hochgebirge, Dörfer, typische Schweizer Châlets und Weinberge. Auf dem letzten Teilstück von Zweisimmen bis Montreux könnt ihr im MOB Panoramic Sitzplätze in der Spitze des Zuges buchen. Aber bitte rechtzeitig. Die exklusiven VIP-Plätze sind stark begrenzt, es gibt gerade einmal acht davon.