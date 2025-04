Drei Tipps, damit ihr wirklich regelmäßig Sport macht

Von: red

Sport ist gesund. Daran gibt es erstmal nichts zu rütteln. Er hält unseren Körper fit und unsere Sehnen geschmeidig. Er stärkt Muskeln, Herz und Kreislauf. Und dann ist er auch noch richtig gut für unser psychisches Wohlbefinden. Wenn, ja wenn, der innere Schweinehund nicht wär. Wir verraten euch, wie ihr das fiese Tier überlistet und euch wirklich auf die nächste Sporteinheit freut.

Findet euren Sport

Die einen rennen stundenlang durch Feld und Flur, sind euphorisiert vom Runner’s High, für andere ist Joggen Mord mit Anlauf. Die einen definieren präzise ihren Körper im Gym, andere überkommt eher Angstschweiß beim Gedanken an die Muckibude. Zum großen Glück sind wir halt nicht alle gleich. Was dem einen gefällt, findet die andere ganz furchtbar. Und umgekehrt. Wichtig ist, dass ihr die Art von Bewegung findet, die euch wirklich Spaß macht. Yoga, Fußball, Tischtennis oder Synchronschwimmen – Glück ist, was ihr draus macht. Die meisten Clubs, Vereine und Sportschulen bieten kostenlose Probetrainings und unverbindliche Probemonate an. So könnt ihr euch – und vielleicht euren neuen Lieblingssport – austesten und herausfinden, was wirklich zu euch passt.

Findet eure Zeit

Wir alle kennen das Phänomen Biorhythmus. Unser Körper durchläuft jeden Tag unterschiedliche Phasen, in den auch Atmung, Blutdruck und Muskulatur Hochs und Tiefs haben. Laut Sportmedizin liegen die besten Hochs für euren Bewegungsdrang am Nachmittag bzw. frühen Abend und am Morgen bzw. Vormittag etwa zwischen neun und elf Uhr. Da seid ihr jobmäßig eingebunden? Am Vormittag fühlt ihr euch eher wie ein nasser Sack? Abends gelüstet es euch mehr nach Spaghetti denn nach Sport? Auch ok. Viel wichtiger ist, dass ihr genau die Zeit findet, die sich für euch und euren Körper gut anfühlt. Und, na ja, bestenfalls mit eurem sonstigen Leben vereinbar ist.

Findet eure Routine

Ihr habt einen Sport gefunden, der zu euch passt? Zur richtigen Zeit? Herzlichen Glückwunsch! Jetzt heißt es dran bleiben. Das gelingt am besten, wenn ihr euch feste Termine setzt. Sozusagen Sport-Dates mit euch selber. Und so ein Date sagt man ja nicht kurzfristig ab, weil die Couch doch bequemer erscheint. Packt eure Sporttasche ruhig schon morgens und nehmt sie mit zur Arbeit. Dann könnt ihr nach Feierabend direkt durchstarten und kommt gar nicht erst auf dumme Ideen.