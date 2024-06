Eher Zweifel an deutschem EM-Sieg

Von: mk

Bozen – Fußballfans aufgepasst: Gastgeber Deutschland eröffnet am 14. Juni mit dem Spiel gegen Schottland die EURO 2024. Weil es in den letzten Jahren für die Deutschen nicht so gut gelaufen ist, haben wir uns im Rahmen einer Spontanbefragung nach euren Erwartungen erkundigt.

Deutschland und Spanien halten beide mit drei gewonnen Europameisterschaften die meisten Meistertitel inne. Doch nach ihrem WM-Titel im Jahr 2014 schieden die Deutschen 2018 bereits in der Vorrunde aus. Noch nie erging es einem amtierenden Weltmeister so.

Bei der EM 2020 schafften sie es nur knapp über die Gruppenphase und scheiterten im anschließenden Achtelfinale. 2022 wiederholte sich ihr Schicksal aus 2018.

32 Prozent der Teilnehmer gehen davon aus, dass es diesmal anders wird, während 68 Prozent glauben, dass die Deutschen auch diesmal keine Chancen haben

„Es gibt einige heiße Favoriten, ich glaube nicht dass Deutschland gewinnen wird…“, erklärt etwa @sophie im Kommentarbereich.

Auch @Speedy Gonzales schraubt seine Erwartungen nicht zu hoch: „Das Überstehen der Vorrunde ist mit etwas Glück durchaus machbar, danach heißt es wiedermal Koffer packen.“

„Ich tippe auf Frankreich, aber ich wünsche mir einen Außenseiter so wie 2004 Griechenland“, erklärt hingegen @Aurelius.