Einheimische erobern auf Mallorca die Strände zurück

Von: mk

Mallorca – Dass sie mit einem Satz so viel Staub aufwirbelt, damit hat Politikerin Manuela Cañadas von der rechtspopulistischen Partei Vox in Spanien wohl nicht gerechnet. Nach einem Fernsehauftritt haben Einheimische in Mallorca eine stille Verschwörung angezettelt. Auch Urlauber sind davon betroffen.

Nachdem rund 15.000 Menschen am 25.Mai gegen die Wohnungsnot und die Überfüllung auf Mallorca protestiert hatten, erklärte Cañadas sich vor laufenden Kameras: “Wir Mallorquiner können nicht erwarten, dass wir im Juli und August in Ruhe an den Strand gehen können. So wie vor ein paar Jahren, als ich nach Mallorca zog.”

Vertreter von Vox geben sich zwar gerne volksnah, aber ideologisch steht man den Hoteliers doch näher. Die Aussagen der Politikerin nahmen viele Einheimische mindestens mit Staunen zur Kenntnis. Einige, die die Worte nicht kommentarlos stehen lassen wollten, schritten hingegen gleicht zur Tat.

Im Nu wurde der Account “Mallorca Platja Tour” auf X (vormals Twitter) ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: Die Mallorquiner verabreden sich jede Woche an einem anderen, bei Urlaubern beliebten Strand und nehmen diesen ein, bevor auch nur ein Tourist seine erste Dose lauwarmes Bier zischen kann.

Innerhalb weniger Tage gelang es dem Account, über 1.200 Follower zu versammeln. Das mag zwar nicht nach viel klingen. Doch Mallorca ist eine Insel. Wer weiß, wie sich die Masse dort auswirken wird. Das erste Ziel der aufmüpfigen Badegäste war der Strand von Sa Ràpita. Am Samstag trafen sich die Einheimischen um 10.00 Uhr beim Club Nàutic. Was man laut den Organisatoren mitbringen sollte, waren die Lust, ins Wasser zu springen, und die Bereitschaft, respektvoll mit der Umwelt umzugehen – ein Protest also, bei dem gute Laune vorprogrammiert war.