Mit HDMI ARC wird euer Sound zum Kinoerlebnis

Euer Smart TV klingt mies? Das ist die Lösung!

Donnerstag, 11. September 2025 | 07:08 Uhr
Ein Kabel, Kino-Sound: So geht’s am Smart TV
Pixabay
Schriftgröße

Von: red

Warum HDMI ARC so wichtig ist
Ein brillantes Bild ist heute Standard bei modernen Smart-TVs. Doch der Ton? Der klingt oft enttäuschend flach. Genau hier kommt HDMI ARC ins Spiel – eine Technologie, die Audio und Video in einem einzigen Kabel vereint und euch ein Heimkino-Feeling ins Wohnzimmer bringt.

Was steckt hinter HDMI ARC?
ARC steht für „Audio Return Channel“. Das bedeutet, dass der HDMI-Anschluss nicht nur Bild und Ton empfängt, sondern auch Ton zurück an externe Geräte sendet. So könnt ihr das Audio eures Smart-TVs – ob aus Apps wie Netflix oder dem TV-Tuner – direkt an eine Soundbar oder ein Surround-System weiterleiten.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Nur ein Kabel nötig – Schluss mit zusätzlichen optischen oder RCA-Verbindungen.
  • Kompatibel mit modernem Surround-Sound – Dolby Atmos oder DTS:X werden unterstützt.
  • Mehr Ordnung – weniger Kabelsalat hinter dem Fernseher.
  • Bedienkomfort – Lautstärke und Funktionen lassen sich oft direkt über die TV-Fernbedienung steuern.

So nutzt ihr HDMI ARC richtig

  • Prüft, ob sowohl euer Fernseher als auch euer Soundsystem den ARC-Standard unterstützen.
  • Der entsprechende Anschluss ist meist mit „ARC“ beschriftet.
  • Verwendet ein hochwertiges HDMI-Kabel mit High-Speed-Spezifikation.
  • Schließt den TV und das Audio-System direkt über diesen Anschluss an – fertig!

Mehr Kino in den eigenen vier Wänden

Ob beim Streamen einer Serie, beim Zocken oder beim Filmeabend: HDMI ARC bringt euch mitten ins Geschehen. Statt flachen Lautsprechern erlebt ihr satte Bässe, klare Dialoge und Surround-Effekte, die bisher nur im Kino möglich waren.

