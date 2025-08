Euregio-Gewinnspiel: Sieger stehen fest

Von: Ivd

Bozen – Heute sind unter den richtigen Einsendungen die drei Hauptpreise des Online-Gewinnspiels von Euregio Connect verlost worden. Zwischen dem Euregio-Fest am 20. Juli in Bruneck und dem 31. Juli hatten sich insgesamt 1208 Personen an dem Spiel beteiligt. Damit kam rund ein Viertel (24 Prozent) der 5000 Bandanas zurück, die beim Fest verteilt worden waren.

Gewinner Franz Pramstaller sowie die Gewinnerinnen Lea-Mercedes Glashauser und Lisa Fumanelli dürfen sich jeweils auf zwei Übernachtungen für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern in einem Überraschungshotel in Tirol, in Südtirol oder im Trentino freuen.

“Ein Gewinnspiel ist eine tolle Gelegenheit, vor allem für die Gewinner, mehr über die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino zu erfahren”, erklärt der amtierende Euregio-Präsident und Landeshauptmann von Südtirol, Arno Kompatscher. Der Gewinn kann im Zeitraum vom 29. September bis zum 26. Oktober 2025 eingelöst werden.

Euregio Connect ist ein Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), der die Kooperation seiner drei Mitglieder – Trentino Marketing, IDM Südtirol und Tirol Werbung – erleichtert, indem die Umsetzung grenzüberschreitender Projekte vereinfacht wird. Euregio Connect will die Zusammenarbeit bei Planung, Abwicklung und Finanzierung von überregionalen und grenzüberschreitenden Projekten in den Bereichen Tourismus und Sport stärken und ausbauen.