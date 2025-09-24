Finanzpolizisten im Deutschkurs

Von: luk

Bozen – In Bozen ist ein Intensivsprachkurs Deutsch für die Finanzwache angelaufen, um die Sprachkenntnisse zu vertiefen und den Dienst mit der deutschsprachigen Bevölkerung zu unterstützen. An der Ausbildung nehmen 16 Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten teil.

Der Kurs umfasst zwei Intensivmodule auf Grundstufe mit insgesamt 100 Unterrichtsstunden. Die Schulung wird im Centro Palladio in Bozen durchgeführt und dauert den ganzen Oktober über. Ziel ist es, die mündlichen und schriftlichen Sprachkenntnisse zu festigen. Organisiert wird die Initiative vom Studien- und Forschungszentrum “Andrea Palladio” in Zusammenarbeit mit dem Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen der italienischen Kulturabteilung.

Zum Auftakt der Aktivitäten erhielten die Teilnehmer am 24. September Besuch vom Landesrat für italienische Kultur Marco Galateo in Begleitung von Oberst Giuseppe Dinoi, Landeskommandant der Finanzwache Bozen, Oberst Nicola Sibilia, Kommandant des Ausbildungszentrums der Finanzwache Trient, der Direktorin des Amtes für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen Donatella Ricchetto und dem Direktor des Palladio-Zentrums, Marco Merzi. “Investitionen in die Sprachausbildung bedeuten eine Verbesserung der Qualität des öffentlichen Dienstes und eine Stärkung des Vertrauensverhältnisses zwischen Bürgern und Institutionen”, erklärte Landesrat Galateo. “Eine klare und sachliche Kommunikation ermöglicht es den Polizeibehörden effizienter zu handeln und ihre Aufgabe mit Präzision und Sensibilität zu erfüllen.”

Neben dem Unterricht können die Teilnehmer auf ein breites Angebot zum Selbststudium zurückgreifen, das vom Zentrum für Mehrsprachigkeit im Centro Trevi/TreviLab in Bozen bereitgestellt wird. Das Zentrum steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen und bietet geführte Treffen, Lernmaterialien sowie Gesprächsgruppen für das Erlernen von Sprachen.