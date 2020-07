Freier Zugang zum Kalterer See erwünscht

Bozen – Ein freier Zugang zum Kalterer See mit freier Liegewiese fehlt in den Augen der Mehrheit einer Spontanbefragung auf Südtirol News.

85 Prozent von rund 6.500 Teilnehmern sind der Ansicht, jeder sollte das Recht auf Gratis-Badespaß haben. 15 Prozent sprechen sich dagegen aus.

Im Kommentarbereich sind ebenfalls viele User für einen freien Zugang zum wärmsten Badesee der Alpen, so auch @Allat no: “Freier Zugang zur Natur wie Gott sie schuf.”

Prompt meldet sich @Faktenchecker: “Bei freiem Zugang ist die Natur in Kürze nicht mehr wie Gott sie schuf!” Ein Hinweis, der durchaus berechtigt ist.

Auch @a sou meint: “Freier Zugang = übermäßige Verschmutzung des Wassers, noch mehr Menschenaufläufe, Müll ohne Ende, den niemand aufräumt ecc.. Wenn ein Zugang, dann nur mit Eintritt und Kontrolle, sonst wars das in ein paar Jahren, mit dem schönen See.”

@insenfdazueh hat hingegen eine Problemlösung parat: “Freien Zugang finde ich gut! Müsste aber besser geregelt werden, ansonsten kann man das kaum unter Kontrolle halten! Und wenn es einen Aufpasser bräuchte, dann müsste der ja auch besoldet werden! Außer er würde vom Tourismusverband oder von der Gemeinde finanziert!”

@Wanderratte schlägt Ähnliches vor: “Seen in Bayern, Oberitalien, Österreich haben freie Zugänge, selbst bei den Montiggler Seen, dem Völser Weiher und bei allen anderen Seen klappt es mit dem freien Zugang, nur nicht in Kaltern. Wenn man das geeignete Grundstück gefunden hat, vielleicht das Militärgelände beim Südostufer dieses mit der Einnahme der Tourismusabgabe herrrichtet und instand hält, oder einer Person, die Möglichkeit eines Kiosks anbietet und dafür diese Person den Platz instand hält, müsste es machbar sein, am Ende würden alle profitieren.”