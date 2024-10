Ganz eindeutig: Ihr wollt Harris!

Von: Ivd

Washington D. C. – Schaut man sich aktuelle Umfragen in den USA an, sind die beiden Präsidentschaftskandidaten, die Demokratin Kamala Harris und der Republikaner Donald Trump, ungefähr gleich auf. Sollte sich bis zur Präsidentschaftswahl in knapp zwei Wochen am Status quo nichts ändern, liegt Harris mit einigen wenigen, dennoch entscheidenden Stimmen aus den sogenannten Swing States – Staaten, in den Demokraten und Republikaner nahezu gleichauf sind – vorne.

Die Leser von Südtirol News sind in dieser Angelegenheit wesentliche eindeutiger: Gute drei Viertel (74 Prozent oder 3.501 Stimmen) sehen Harris die Wahl gewinnen, während 26 Prozent (1.201 Stimmen) Trump vorne sehen. Das könnte daran liegen, dass die Demokratin Harris ein Interesse daran hat, die Beziehungen mit Europa, so gut es geht, weiter aufrecht zu erhalten – anders als ihr Kontrahent Trump.

Diese Sorge hat auch der Nutzer @So ist das und schreibt: „Das hofft die ganze westliche Welt, denn egoistischer und gefährlicher als Trump sind wohl wenige.“

Ganz entschlossen anders sieht das die Nutzerin @Orch-idee: „Donald Trump hat die bessere Politik, um Amerika wieder groß zu machen.“

Der Nutzer @Astronaut bringt das Unausweichliche auf den Punkt: „Die Wahl wird ein knappes Ding und wir müssen wohl oder übel hinnehmen, wer der/die neue president of the United States of America wird.“

Für einen Sieg von Harris sprechen die vielen prominenten Unterstützer wie die Popikonen Taylor Swift, Olivia Rodrigo und Billie Eilish, die Schauspieler Leonardo DiCaprio und George Clooney oder Spitzensportler LeBron James, die in den letzten Tagen ihre Unterstützung für die 60-Jährige bekräftigt haben. Für einen erneuten Sieg Trumps spricht die große Anzahl an Hardliner-Fans in den USA und eine enorm frustrierte Gesellschaft, die sich nach radikaler Veränderung sehnt.

Am 5. November wird sich die Frage endgültig klären, welcher der beiden Kandidaten das Rennen macht und als nächstes oder erneut ins Weiße Haus einzieht. An der Umfrage teilgenommen haben bis zum 22. Oktober, 15.30 Uhr, 4.702 Leser. Die Ergebnisse dieser Umfrage bilden nur einen kleinen Teil von Lesern dieser Plattform ab und sind daher auf keinen Fall repräsentativ.