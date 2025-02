Von: Ivd

Berlin – Deutschland hat einen neuen Bundeskanzler – zumindest fast. Sein Name ist Friedrich Merz (CDU) und ihr scheint das schon vorher gewusst zu haben! Mit einer Punktlandung von 28 Prozent (2.345 Stimmen) habt ihr das Wahlergebnis der CDU/CSU (28,51 Prozent) beinah perfekt vorhergesagt. Auch mit 23 Prozent (1.890 Stimmen) für die AfD (tatsächlich 20,8 Prozent) lagt ihr dicht am tatsächlichen Ergebnis. Danach gibt es einige interessante Abweichungen.

An dritter Stelle kommt auf Südtirol News mit 21 Prozent (1.711 Stimmen) das Bündnis 90/die Grünen. Der tatsächliche Wert von 11,61 Prozent hätte sich nach eurer Meinung also beinah verdoppelt. Ebenfalls doppelt so hoch wie tatsächlich (8,77 Prozent) fällt eurer Meinung nach Die Linke mit 17 Prozent aus. Ob das am starken Social Media Auftritt von Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek liegt?

Weit abgeschlagen auf Platz fünf landet eurer Meinung nach die Kanzlerpartei SPD mit nur sechs Prozent (tatsächlich 16,41 Prozent). Die Volkspartei wäre damit der neueste Zugang bei den Kleinparteien. An der Südtirol News Fünf-Prozent-Hürde scheiterten genau wie bei der Wahl in Deutschland mit jeweils einem Prozent das BSW (tatsächlich 4,97 Prozent) und die FDP (tatsächlich 4,33 Prozent).

@Homelander spricht etwas aus, nachdem sich aktuell viele Deutsche sehnen: „Mutti soll wieder in die Politik, die war die Beste!“

Verwundert zeigte sich der Nutzer @mitoga über die Kanzlerkandidatin der AfD: „Am glaubwürdigsten von allen ist Alice Weidel, eine mit einer Migrantin und adoptierten Kindern in der Schweiz lebende Lesbe, die sich laut Wahlprogramm für die traditionelle Familie und gegen Migranten einsetzt.“

Der Nutzer @Masterdriver sieht es wie folgt: „Es braucht nicht viel Änderungen in Deutschland und schon gar keine AfD in der Regierung. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft und das wird auch ohne AfD so bleiben. Nach Pandemie und Angriffskrieg ist natürlich das Geld knapper geworden und die Preise gestiegen. Der Schuldige sitzt in Moskau und mit dem sympathisieren die AfD-Gesellen.“

Insgesamt hat sich das Wahlergebnis im oberen Teil etwas breiter verteilt als in Deutschland, dann reißen die Stimmen nahezu vollständig ab. Großer Verlierer ist die SPD, die auch in Deutschland ihr schlechtestes Wahlergebnis jemals einfuhr. 8.330 Leser haben an der Umfrage teilgenommen und 144 Kommentare abgegeben. Redaktionsschluss: 25. Februar 2025, 17.00 Uhr.