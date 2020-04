“In der Zeit zommhelfen”

Bozen – Eine der ersten einschneidenden Maßnahmen gegen das Coronavirus in Südtirol war die Schließung der Schulen. Damit begann für Schüler, Lehrer und Eltern eine völlig neue Realität. Via Fernunterricht heißt es nun Stoff pauken. Doch das klappt nicht überall reibungslos. Viele Eltern und Schüler beklagen Schwierigkeiten, da sie die Aufgaben und neuer Lernstoff überfordern.

Eine Gruppe von Oberschülern erkannte hier Handlungsbedarf und gründete in den sozialen Netzwerken die Initiative “HausaufgabenHelden_Südtirol”.

Oberschüler, Studenten und auch pensionierte Lehrer helfen den Eltern und Schülern bei den Aufträgen von den Schulen. “Wir decken so gut wie alle Fächer von Grundschule bis zur Matura ab. Die Rückmeldungen, die wir bisher bekommen haben, sind überwältigend”, so Lukas Stecher von der Initiative.

Die Idee sei entstanden, weil wir uns gefragt haben, was wir als Schüler tun können, um etwas in dieser Zeit etwas beizutragen. “Dass sich aber nach so kurzer Zeit so viele Menschen bei uns gemeldet haben, welche auch bei den “HausaufgabenHelden” mitmachen wollten, hätten wir uns nie gedacht”, so Stecher. “Das zeigt uns, wie groß der Zusammenhalt in unserem Land ist.”

Die “Hausaufgabenhelfer” sind für Schüler und Eltern von 8.00 bis 20.00 Uhr erreichbar.

Facebook: “HausaufgabenHelden_Südtirol”

Instagram “hausaufgabenhelden”

E-mail-Adresse: Hausaufgabenhelden.suedtirol@gmail.com