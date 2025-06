Innsbrucker erhält erneut höchste europäische Wissenschaftsförderung

Von: Ivd

nnsbruck – Dem Experimentalphysiker Hanns-Christoph Nägerl von der Universität Innsbruck ist vom Europäischen Forschungsrat (ERC) ein weiterer Advanced Grant und damit rund 2,5 Millionen Euro für seine Forschung zu ultrakalter Quantenmaterie zugesprochen worden. Es ist dies der höchstdotierte und prestigeträchtigste europäische Wissenschaftspreis.

Hanns-Christoph Nägerl ist einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der ultrakalten Quantenvielteilchensysteme. Er ist besonders für seine Arbeiten zu atomaren Quantendrähten und molekularen Quantengasen bekannt. In dem nun vom Europäischen Forschungsrat (ERC) geförderten Projekt möchte Nägerl das Verständnis von wechselwirkenden Vielteilchen-Quantensystemen weiter vorantreiben. Ultrakalte Cäsiumatome, gefangen in einem Gitter aus Laserstrahlen und aufgefädelt wie auf einer Perlschnur, dienen dem Quantenphysiker als Basis seiner Experimente, in denen er unterschiedliche grundlegende quantenphysikalische Phänomene untersuchen wird. Nägerl plant, im Rahmen des ERC-Projekts Quantentransport und Vielteilchenlokalisierung zu studieren. Weiters plant er die eingehende Untersuchung von sogenannten Anyonen, Quasiteilchen, die zwischen Bosonen und Fermionen, den grundlegenden Bausteinen der Materie, interpolieren. Die Resultate eines ersten Experiments zu eindimensionalen Anyonen hat sein Team kürzlich im renommierten Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlicht. Viele dieser Phänomene können bisher in der Natur nicht direkt beobachtet werden und lassen sich auf klassischen Computern auch nur sehr schwer untersuchen. „Die experimentelle Quantensimulation eröffnet uns hier einen direkten Zugang zu diesen theoretisch vorgeschlagenen Phänomenen. Indem wir die Quantenteilchen sehr kontrolliert auf bestimmte Art und Weise wechselwirken lassen, können wir die Dynamiken der Quantenwelt direkt beobachten“, erklärt Hanns-Christoph Nägerl.

Zur Auszeichnung

Mit Advanced Grants unterstützt der ERC etablierte Wissenschaftler:innen aller Fachrichtungen, deren hochinnovative Forschung erheblich über den bisherigen Forschungsstand hinausgeht und neue Forschungsgebiete erschließt. Die Auszeichnung ist mit einer Förderung in Höhe von maximal 2,5 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren verbunden. Für Hanns-Christoph Nägerl ist es bereits der zweite Advanced Grant in seiner Karriere – er erhielt seinen ersten im Jahr 2018.

Zur Person

Hanns-Christoph Nägerl, geboren 1967, studierte Physik und Mathematik in Göttingen und San Diego. Sein Doktoratsstudium in Physik absolvierte er unter Prof. Rainer Blatt in Göttingen und Innsbruck. Nach einem Postdoc-Aufenthalt am California Institute of Technology (1998-2000) half er, die Arbeitsgruppe von Prof. Rudolf Grimm in Innsbruck aufzubauen, wobei er sich auch habilitierte. 2006 wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt. Im Jahr 2011 avancierte er zum Universitätsprofessor. Für seine Leistungen wurde er unter anderem mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet und erhielt bereits zwei ERC-Grants (Consolidator 2011, Advanced 2018), einen START-Preis und den Rudolf-Kaiser-Preis.