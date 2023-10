Kälte-Peitsche trifft Südtirol

Bozen – Plötzlich Herbst- und beinahe schon Winterwetter in Südtirol: Nach Tagen und Wochen von spätsommerlichen Rekord-Temperaturen wird nun auch Südtirol von der Kälte-Peitsche getroffen.

Machte sich die kältere Luft bereits am Sonntag im Norden Südtirols breit, hat sie pünktlich zum Wochenstart auch die südlichen Landesteile erreicht.

Die Temperaturen kratzen am Montagmorgen an einigen Orten an der Null-Grad-Marke. In Sexten, Prettau, Toblach, Rein in Taufers und Corvara gab es sogar die ersten Minusgrade der Saison, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin schildert.

Guten Morgen #Herbst. Während es gestern schon im Norden Südtirols abgekühlt hat, ist heute auch der Süden an der Reihe. Dazu gibt es jetzt in der Früh die ersten Minusgrade der Saison: -5° in Sexten und Prettau, -4° in Rein in Taufers, -3° in Toblach und Corvara. 🥶 pic.twitter.com/Eu6bHIgYEK — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) October 16, 2023

Kühlere Luftmassen bestimmen nun also das Wettergeschehen in Südtirol. Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen nur mehr auf maximal 18 Grad.

Am Mittwoch überwiegen die Wolken, die Sonne zeigt sich nur ab und zu. Auch am Donnerstag dominieren die Wolken und vereinzelt fallen erste Regentropfen.

Niederschläge am Wochenende

Am Freitag trübt es sich weiter ein und von Südwesten her breiten sich Niederschläge aus, am meisten regnet es in den Südstaulagen. Die Schneefallgrenze liegt auf rund 2.500 bis 3.000 Meter. Auch am Samstag bleibt es unbeständig mit einigen Regenschauern.

Erste Schneekanonen laufen schon

Die kälteren Temperaturen wurden heute in den höher gelegenen Skigebieten Südtirols genutzt, um die Schneekanonen anzuwerfen. Am Wochenende darf man sich dort dann auch auf natürlichen Schnee freuen.

Kaum ist die Kälte da laufen auch schon die ersten Schneekanonen. Schnee in seiner natürlichen Form gibt es Richtung Wochenende, zumindest im Hochgebirge. 📷 Sulden Madritsch pic.twitter.com/9n1JKk6tp9 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) October 16, 2023