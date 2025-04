Katze auf Abwegen sorgte für Aufsehen im Weißen Haus

Von: APA/dpa

Ungewöhnlicher Besuch auf dem Gelände des Weißen Hauses: Eine Katze hat sich am Karfreitag auf den streng gesicherten Nordrasen der US-Regierungszentrale in Washington verirrt – und sorgte für Aufsehen bei den Journalistinnen und Journalisten, die in den sozialen Medien das Auftauchen des grauen, grünäugigen Haustiers namens Sophie dokumentierten. Schließlich wurde gemeinsam mit Angestellten des Weißen Hauses die Besitzerin ausfindig gemacht.

Kurzzeitig landete Sophie dabei sogar im berühmten Briefing-Raum, wo die Reporterinnen und Reporter normalerweise ihre Fragen an Karoline Leavitt richten, die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump. Auf der Plattform X berichtete eine Reporterin von der Sichtung und erklärte, Sophie habe ein Halsband und möglicherweise auch einen Airtag getragen – ein kleines Ortungsgerät, mit dem sich Gegenstände oder Haustiere per Smartphone lokalisieren lassen. In einem Video ist zu sehen, wie eine Journalistin das Tier auf dem Arm hält und scherzt: “Es könnte schon sein, dass sie eine Art Abhörgerät hat.”

Mit Besitzerin wieder vereint: “Good Friday news”

Schließlich wurde Sophie wieder mit ihrer Besitzerin vereint. Da der Vorfall ausgerechnet auf den Karfreitag fiel – im Englischen “Good Friday” –, kommentierte eine Reporterin: “Good Friday news.”

A fun Friday story at the White House about an unexpected visitor and the teaming up of the WH press and WH staff to return a lost cat back to her owner.

It was fun to feature this one and have a happy story to tell! Thanks @MarniHughesTV @NewsNation 😁 pic.twitter.com/xSqAFRU0Ts

— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) April 18, 2025