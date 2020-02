Kein Geld für Binden: Inder hilft Frauen

Die Periode ist in manchen Ländern immer noch ein Tabu und keine natürliche Begebenheit. Dies gilt auch für Indien. Dies zeigt die Geschichte eines Mannes, der Binden herstellt und dafür mit sozialer Ächtung gestraft wird.

In Indien haben rund 80 Prozent der Frauen kein Geld für Binden aus dem Laden. Auch für die Frau von Arunachalam Muruganantham sind Binden unerschwinglich. Deshalb will er ihr eine Monatsbinde selbst herstellen. Gar nicht so leicht, wie er bald feststellen wird. Doch sein Ehrgeiz lohnt sich.

Schaut rein und erfahrt mehr: