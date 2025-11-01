Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Kino-Comeback mit Herz und Humor: Pumuckl ist zurück! – VIDEO
KI lässt Kult-Kobold wieder sprechen

Kino-Comeback mit Herz und Humor: Pumuckl ist zurück! – VIDEO

Samstag, 01. November 2025 | 11:32 Uhr
Der Kobold mit dem roten Haar kommt wieder ins Kino (Archivbild)
APA/APA/Ard/Ard
München – 22 Jahre nach seinem letzten Leinwandauftritt kehrt der legendäre Kobold Pumuckl ins Kino zurück – mit „Pumuckl und das große Missverständnis“.

Gedreht in München und am Samerberg, erzählt der Familienfilm von Freundschaft, Mut und kleinen Streitigkeiten, die das Leben bereichern.

Während Meister Eders Neffe Florian aufs Land zieht, fühlt sich Pumuckl vernachlässigt – bis beide lernen, was echte Freundschaft bedeutet.

Von der Kritik wird der film als ein warmherziges Abenteuer für Groß und Klein gelobt.

 

