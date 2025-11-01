Kino-Comeback mit Herz und Humor: Pumuckl ist zurück! – VIDEO

KI lässt Kult-Kobold wieder sprechen

Von: luk

München – 22 Jahre nach seinem letzten Leinwandauftritt kehrt der legendäre Kobold Pumuckl ins Kino zurück – mit „Pumuckl und das große Missverständnis“.

Gedreht in München und am Samerberg, erzählt der Familienfilm von Freundschaft, Mut und kleinen Streitigkeiten, die das Leben bereichern.

Während Meister Eders Neffe Florian aufs Land zieht, fühlt sich Pumuckl vernachlässigt – bis beide lernen, was echte Freundschaft bedeutet.

Von der Kritik wird der film als ein warmherziges Abenteuer für Groß und Klein gelobt.