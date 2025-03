Klare Meinung: Mehrheit will Musk-Produkte meiden

Von: luk

Bozen – Die Ergebnisse unserer Spontanbefragung von vergangener Woche sind eindeutig: Ein Großteil der rund 4.000 Teilnehmer hält sich von Produkten aus dem Hause Musk fern. Satte 82 Prozent der Teilnehmenden gaben an, Tesla, X und Co nach Möglichkeit zu meiden.

Nur 18 Prozent hingegen zeigten sich unbeeindruckt von der umstrittenen Gallionsfigur der Unternehmen und sagten: „Das juckt mich nicht.“

Der Boykott-Trend spiegelt die anhaltende Imagekrise wider, mit der Milliardär Elon Musk und damit seine Firmen zu kämpfen haben. Von politischer Polarisierung bis hin zu wirtschaftlichen Turbulenzen – es scheint, als würden sich immer mehr Menschen bewusst gegen den einstigen Tech-Messias entscheiden.

Im Kommentarbereich schreibt @krokodilstraene dazu: “Ich habe weder einen Tesla noch habe ich je Twitter bzw. X verwendet – und mit ihm auf den Mars werde ich auch nicht fliegen.”

@Selbstbewertung glaubt an die Marktmacht: “Die Konsumenten haben eine Macht, und die sollen sie nutzen…. daher vermeide ich nicht nur Tesla und Co, sondern auch Facebook, Coca Cola, Colgate, Apple…. gebe aber zu: allen US Produkten wird man nicht ausweichen können …. und letztlich ist man bei chinesischen Produkten auch nicht besser dran. Bleibt also nur der gute Vorsatz und ein RELATIVES Vermeiden. Aber auf Starlink, X und Tesla kann ich definitiv gut und absolut verzichten!”

Auch @Mumpitz ist rigoros: “Wenn man sich etwas Mühe gibt, kann man viele US-Produkte meiden. Solange das MAGA-Regime an den Fundamenten der US-Demokratie sägt, solange werde ich meinen kleinen Beitrag leisten. Elon Musk passt zum Narzissten Trump und ist ebenso gefährlich. Man muss sich nur den Tesla-Cybertruck anschauen und die Äußerung von Elon Musk, dass Empathie eine der größten Schwächen des Westens ist. Die wünschen sich das Recht des Stärkeren und möchten zurück im eine Zeit, bevor sich Gesellschaften aus Vernunftsgründen gemeinsame Regeln für das Zusammenleben gaben. Es ist eine gefährliche Mischung aus Größenwahn und brutaler Rücksichtslosigkeit.”