Kosmisches Spektakel: Sechs Planeten in einer Linie

Am 21. Januar 2025 erwartet uns ein außergewöhnliches himmlisches Ereignis, das sowohl für Astronomie-Enthusiasten als auch für Himmelsbeobachter aller Art ein wahres Fest wird. An diesem Abend werden sich mehrere faszinierende Ereignisse ereignen, die den Nachthimmel zum Leben erwecken.

Sechs Planeten in einer Linie

Das wohl spektakulärste Ereignis dieses Abends ist eine seltene Planetenkonstellation: Mars, Jupiter, Venus, Saturn, Uranus und Neptun werden in einer beinahe perfekten Linie am Himmel erscheinen. Dieses kosmische Phänomen ist aufgrund der unterschiedlichen Umlaufbahnen der Planeten sehr selten. Vier der Planeten – Mars, Venus, Jupiter und Saturn – sind mit bloßem Auge sichtbar, während Uranus und Neptun nur mit einem Teleskop oder Fernglas zu sehen sind. Die beste Zeit zur Beobachtung ist ab etwa 20.30 Uhr, wenn die Planeten in ihrer vollen Pracht erstrahlen.

Der Mond trifft Spica

Ein weiteres Highlight des Abends ist die Konjunktion des Mondes mit dem hellen Stern Spica im Sternbild Jungfrau. Diese besondere Begegnung ist sowohl mit bloßem Auge als auch mit einem Fernglas gut sichtbar und sorgt für einen faszinierenden visuellen Kontrast: Der silbrig leuchtende Mond und der kräftig blaue Stern Spica bilden zusammen ein atemberaubendes Bild am Himmel. Diese Konjunktion fügt der bereits beeindruckenden Planetenkonstellation eine zusätzliche Schönheit und Tiefe hinzu.

Weitere Himmelsereignisse

Mars wird in der Woche vor dem 21. Januar in Opposition gehen und daher besonders hell leuchten, was die Sichtbarkeit des roten Planeten zusätzlich verbessert. Auch Venus und Saturn werden in den Tagen vor dem großen Ereignis besonders nahe beieinanderstehen und ein weiteres beeindruckendes Schauspiel bieten.

Das wird ein echtes Spektakel für Sternengucker und Astronomie-Fans!