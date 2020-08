Kühlerer Sommer kommt der Mehrheit gelegen

Bozen – Eine erste richtige Hitzewelle hat es in diesem Sommer erst in der vergangenen Woche gegeben. Bereits das Wochenende hat aber wieder für Abkühlung gesorgt. Insgesamt haben viele den Eindruck, dass der Sommer bis auf einige Ausnahmen etwas kühler war als in anderen Jahren.

Das passt aber der Mehrheit einer Spontanbefragung auf Südtirol News recht gut. Von über 4.000 Teilnehmern sind 71 Prozent mit dem bisherigen Wetterverlauf zufrieden. 29 Prozent war es hingegen zu kalt und zu regnerisch.

Glücklich über den kühleren Sommer ist @Jason_Voorhees. Im Kommentarbereich hat er folgenden Beitrag hinterlassen: “Als jemand der die große Hitze nicht mag (und auch nicht so gut verträgt) bin ich mit dem heurigen Sommer äußerst zufrieden. Das Wetter war meistens gut genug um draußen was zu unternehmen aber es gab auch Regentage wo man sich’s auch mal daheim gemütlich machen konnte. Und nachts kann man angenehm schlafen. Einfach TOP!”

Dass Meinungen eben auseinander gehen können, beweist @werner: “Viel zu kalt bis jetzt! Und keine Woche ohne Regen, schlechter Sommer!”

@Alpenrepublik schreibt: “Ein schöner Sommer bisher, Regentage und Sonnenschein wechseln sich ab… wir nennen das: WACHSWETTER“!!!!!!!!!!!!!

Warum über das Wetter jammern??? Die Natur regelt es schon, einige Menschen sind immer unzufrieden”

Und @Ars Vivendi kann nichts aus der Bahn werfen: “Ich nehme das Wetter so, wie es ist und kommt. Alles gut”