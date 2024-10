Leistbares Wohnen: Mehrheit ist skeptisch

Von: luk

Bozen – Die neue Südtiroler Landesregierung möchte das Wohnen in Südtirol für Einheimische leistbarer machen. Das komplexe Thema soll einen zentralen Stellenwert in der laufenden Legislaturperiode einnehmen.

Davon, dass diese Bemühungen Erfolg haben werden, sind aber die wenigsten überzeugt.

Laut einer Leserbefragung mit über 3.000 Teilnehmern glauben nur 22 Prozent, dass leistbares Wohnen durch Maßnahmen der Landesregierung in den nächsten Jahren gelingen kann. 78 Prozent sind skeptisch.

Dazu gehört wohl auch User @Schmarrn. Er schreibt im Kommentarbereich: “Vor ca. sechs Monaten war ein Artikel bei SN, dass man in Südtirol durchschnittlich 68 Jahre arbeiten muss, um sich eine Wohnung zu bezahlen. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.”

@sophie ist etwas optimistischer: “Wo ein Wille da ein Weg, wäre sicher sehr wichtig, wenn sich die Landesregierung mit diesem Thema ernsthaft auseinander setzt und endlich anfängt Nägel mit Köpfen zu machen und nicht immer nur reden und versprechen.”

@donaldduck meint etwas resigniert: “Was mir sehr stark aufgefallen ist, die Preise schnellen von Jahr zu Jahr immer in die Höhe…ganz kleine Wohnungen zum unverschämten Preise ab 320.000 Euro …und zb ein 80 qm netto Wohnfläche über eine (!!!) halbe Million Euro…dazu kommt, Provision drei Prozent plus 22 Prozent Iva …Notarspesen, Einrichtung…und der Knaller ist die Garage bzw. Autoabstell Plätze zwischen 20 bis 30.000 Euro dazu….dann erkläre mir wie sich eine Familie das leisten kann….??? Einfach brutal …Da muss man auch noch hoffen das nicht etwas dazwischen kommt und dann in in einer finanziellen Notlage geraten wird….und blickt man nach Österreich…da sind die Preise auch ganz anders als wie hier…und etwas leistbarer…”