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Eurojackpot-Spielscheine stehen in einem Regal in einer Annahmestelle

Lottospieler gewinnt nach Tod mehr als 700.000 Euro

Donnerstag, 16. April 2026 | 06:25 Uhr
Eurojackpot-Spielscheine stehen in einem Regal in einer Annahmestelle
APA/APA/dpa/Thomas Banneyer
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Von: APA/dpa

Ein bereits verstorbener Lottospieler aus dem deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz hat beim Eurojackpot mehr als 700.000 Euro gewonnen. Wie der Anbieter Lotto24 am Mittwoch mitteilte, entfielen auf den Mann aus dem Westerwaldkreis in der Ziehung vom 10. März rund 703.600 Euro. Möglich wurde der ungewöhnliche Fall durch ein laufendes Spiel-Abo, wie der Anbieter aufdeckte.

Demnach hatte der Mann zu Lebzeiten einen entsprechenden Tipp abgegeben, der auch nach seinem Tod gültig blieb. Der Gewinn fiel in den Zeitraum, in dem das Abonnement noch aktiv war. Nach Angaben des Unternehmens ist die Rechtslage eindeutig: Der Gewinn wird Teil des Nachlasses und geht an die Erben über. Inzwischen sei die Prüfung abgeschlossen, sodass die Summe an die Witwe ausgezahlt werde.

Beim Eurojackpot tippen Spieler fünf Zahlen aus 50 sowie zwei Eurozahlen. Die Lotterie wird in mehreren europäischen Ländern gespielt, die Ziehung findet zweimal wöchentlich statt.

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