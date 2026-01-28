Mehrheit lehnt Leben fern der Moderne mit Kindern ab

Von: luk

Palmoli/Chieti – Die “Waldfamilie” aus den Abruzzen hat auch hierzulande die Leserinnen und Leser beschäftigt. In einer Spontanbefragung wollten wir wissen: Könntet ihr euch vorstellen, euch mit eurer Familie komplett aus dem modernen Leben zurückzuziehen? Die Antworten der rund 3.000 Teilnehmer fallen deutlich aus – und zeigen eine klare Skepsis gegenüber einem radikalen Aussteigerleben mit Kindern.

Mit 39 Prozent bildet jene Gruppe die größte Fraktion, die klar sagt: “Nein, ich und meine Kinder brauchen die Moderne.” Für diese Teilnehmer steht fest, dass Bildung, medizinische Versorgung und gesellschaftliche Teilhabe untrennbar mit einem zeitgemäßen Leben verbunden sind – gerade für Kinder.

Knapp dahinter folgen mit 38 Prozent jene Stimmen, die zwar Verständnis für alternative Lebensentwürfe zeigen, aber eine klare Grenze ziehen: „Für mich ist das okay, aber nicht mit Kindern.“ Der Rückzug aus Konsum und Technologie mag für Erwachsene eine persönliche Entscheidung sein – für Kinder sehen viele jedoch ein erhöhtes Risiko, Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten zu verlieren.

Lediglich 23 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich ein Leben fernab der Moderne auch mit Kindern vorstellen. Für sie bedeutet der bewusste Verzicht vor allem Freiheit, Naturverbundenheit und ein selbstbestimmtes Aufwachsen abseits von Leistungsdruck und digitaler Dauerbeschallung.

Das Ergebnis zeigt somit: Der romantische Traum vom einfachen Leben im Wald fasziniert zwar, stößt aber spätestens dann an Grenzen, wenn Verantwortung für Kinder ins Spiel kommt.

Im Kommentarbereich wurde das Thema vertieft: @Calimero meint: “Bin schon zufrieden, dass ich keine Nachbarn in der Nähe zu meinem Haus habe.”

@Kuno schreibt: “Ich habe es lieber bequemer, mit Heizung Licht und fließendem Warm, Kaltwasser. Es gibt keinen Grund in der Entwicklung zurück zugehen.”

@Trina1 sieht das auch so: “Mit kleinen Kindern auf keinem Fall ! Kinder sollte man fürs Leben vorbereiten da ist Gemeinschaft mit Gleichaltrigen wichtig. Die Welt ist kein rosarotes Buch mehr!”

@Rosi_ formuliert es so: “So manches mal, wenn mir Stress und Hektik zu viel wird und ich ungeduldige und mürrische Menschen erlebe, spiele ich mit dem Gedanken….aber ehrlich gesagt, gibt es auch andere Möglichkeiten des Rückzugs und längerfristig wäre das wohl nichts Gescheites.”