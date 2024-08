Mit dem Tretroller von Lilienfeld nach Bangkok

Von: Ivd

Lilienfeld/Bangkok – Der 68-jährige Martin Müller, ein pensionierter Lehrer aus Lilienfeld, stellt sich seiner bisher größten Herausforderung: eine 8.350 Kilometer lange Reise nach Bangkok – und das auf einem Tretroller. Nach ausgedehnten Reisen per Rad und Paddelboot wagt Müller nun das nächste außergewöhnliche Abenteuer. Sein minimalistisches Gepäck umfasst nur das Nötigste: ein Rucksack mit Kleidung, Reisepass und Geldbörse. „Die Freude steht im Vordergrund“, betont Müller, der sich ein Jahr lang auf diese Reise vorbereitet hat.

Sein Weg führt ihn zunächst über Ungarn, Rumänien, Bulgarien und die Türkei bis nach Georgien, wo er wegen politischer Instabilität die Weiterfahrt vorübergehend unterbrechen muss und mit dem Flugzeug nach Indien reist. Von dort aus setzt er seine Fahrt fort, bis er schließlich Bangkok erreicht. „Ich möchte mein eigenes Tempo bestimmen und die Freiheit genießen“, erklärt der Abenteurer, der statt in Hotels lieber auf den Sofas gastfreundlicher Menschen übernachtet.

Alleiniger Abenteurer seit 18 Jahren

Müllers Leidenschaft für solche außergewöhnlichen Reisen erwachte erst spät im Leben. „Mit 50 Jahren habe ich das Bedürfnis nach Abenteuern entdeckt“, erzählt er. Seitdem hat er die Welt per Fahrrad erkundet, ist mit dem Paddelboot bis ans Schwarze Meer gereist und hat Rom erreicht. Diese Erfahrungen haben ihn gelehrt, wie bereichernd es ist, alleine unterwegs zu sein. „Alleine ist das Abenteuer intensiver, man kommt mehr mit den Einheimischen in Kontakt“, so Müller.

Abenteuer für den guten Zweck

Auch der soziale Aspekt seiner Reisen ist ihm wichtig. Über seine Erlebnisse berichtet Müller in Vorträgen, bei denen er freiwillige Spenden sammelt, die er an wohltätige Organisationen wie „Licht ins Dunkel“ weitergibt. „Es ist schön, meine Lebensfreude mit einem guten Zweck zu verbinden“, sagt er.

Martin Müller plant, Mitte Januar 2025 nach Lilienfeld zurückzukehren. Bis dahin können Interessierte seine Reiseabenteuer auf seinem Blog und in sozialen Netzwerken verfolgen. Seine Geschichten sind nicht nur eine Inspiration für Abenteurer, sondern auch ein Beweis dafür, dass das Streben nach neuen Erfahrungen kein Alter kennt.