Müssen wir Sonnenbrillen tragen?

Sobald die Sonne scheint, greifen viele automatisch zur Sonnenbrille. Doch der Schutz unserer Augen vor intensiver UV-Strahlung ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Gesundheit.

Warum UV-Schutz für die Augen so wichtig ist

UV-Strahlung kann schwerwiegende Schäden an unseren Augen verursachen. Langfristig erhöht sie das Risiko für Krankheiten wie Grauen Star, Netzhautschäden und sogar Hautkrebs im Bereich des Augenlids. Eine Studie des American Optometric Association zeigt, dass 80 Prozent der UV-Strahlen, denen wir im Laufe unseres Lebens ausgesetzt sind, vor dem 18. Lebensjahr aufgenommen werden. Besonders an reflektierenden Oberflächen wie Wasser oder Schnee wird die UV-Strahlung noch verstärkt, was den Augen eine zusätzliche Belastung aufbürdet. Deshalb ist es entscheidend, dass wir unsere Augen konsequent vor dieser Strahlung schützen.

Woran erkennt man eine gute Sonnenbrille?

Eine hochwertige Sonnenbrille bietet mehr als nur einen visuellen Komfort. Der UV-Schutz ist das wichtigste Kriterium. Achten Sie beim Kauf auf das CE-Zeichen sowie auf die Angabe „UV 400“, die garantiert, dass die Brille alle schädlichen UV-Strahlen bis 400 Nanometer blockiert. Dabei ist eine dunkle Tönung nicht gleichbedeutend mit gutem UV-Schutz. Minderwertige Gläser können sogar dazu führen, dass die Pupille sich erweitert und mehr UV-Licht ins Auge gelangt.

Welche Sonnenbrille passt zu welchem Einsatz?

Für den Alltag ist in der Regel eine Sonnenbrille mit Tönungsstufe 2 ausreichend. Wer jedoch in besonders intensiver Sonne, wie zum Beispiel am Meer oder im Gebirge, unterwegs ist, sollte auf Brillen mit Tönungsstufe 3 setzen. Polaroid-Gläser sind eine gute Wahl, da sie störende Reflexionen verringern und die Sicht verbessern.

Sonnenbrillen sind ein unerlässlicher Schutz für die Augen, vor allem bei intensiver Sonneneinstrahlung. Wer auf den richtigen UV-Schutz achtet, bewahrt sich nicht nur einen klaren Blick, sondern schützt auch langfristig seine Augengesundheit.