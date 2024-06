Muskelkraft und Herz: Wehrleute helfen Altersheim nach Lift-Ausfall

Senioren in obere Stockwerke getragen

Von: luk

Dorf Tirol – Gestern Abend gab es für die Freiwillige Feuerwehr Tirol ein ganz besonderes Workout: Der Aufzug im Altersheim des Dorfes oberhalb von Meran hatte seinen Geist aufgegeben, also packten die tapferen Feuerwehrleute an und trugen einige Bewohner kurzerhand in ihre Zimmer.

Um 18.45 Uhr erreichte die Feuerwehr der ungewöhnliche Notruf. Während die Bewohner gemütlich ihr Abendessen genossen, versagten beide Aufzüge im Altersheim von Dorf Tirol. Ein Dilemma, denn ohne Aufzug schien der Weg in die oberen Stockwerke für manche Senioren unüberwindbar.

Die Freiwillige Feuerwehr Tirol stand den Mitarbeitern und Bewohnern des Heimes schnell und unbürokratisch zur Seite: Mit Muskelkraft und Herz trugen die Wehrleute mehrere Heimbewohner in die oberen Stockwerke.

So wurde aus einem einfachen Ausfall eine sportliche Herausforderung und ein außergewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr.