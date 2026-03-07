Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Nachts Fledermäuse? Das sagt es über euren Garten aus
Der Bio-Mückenkiller

Nachts Fledermäuse? Das sagt es über euren Garten aus

Samstag, 07. März 2026 | 08:00 Uhr
Fledermäuse am Haus – gutes Zeichen?
Von: red

Wenn nachts Fledermäuse im Garten fliegen: Das bedeutet es
Auch wenn viele Menschen zunächst Angst bekommen: Wenn Fledermäuse nachts über eurem Haus oder durch euren Garten fliegen, ist das nichts Ungewöhnliches. Tatsächlich kann ihre Anwesenheit sogar ein gutes Zeichen für die Umwelt sein.

Fledermäuse sind nachtaktive Säugetiere und verlassen ihre Verstecke vor allem nach Einbruch der Dunkelheit, um nach Nahrung zu suchen.

Warum Fledermäuse in der Nähe von Häusern fliegen
Entgegen eines verbreiteten Glaubens fliegen Fledermäuse nicht in der Nähe von Häusern, um in Gebäude einzudringen. In den meisten Fällen suchen sie dort einfach nach Nahrung.

Nachts jagen sie in Gärten und Höfen nach Insekten wie Mücken oder Motten. Wenn ihr Fledermäuse in der Nähe eures Hauses seht oder hört, bedeutet das meist, dass sie dort ausreichend Nahrung finden und die Umgebung für sie sicher ist.

Ihre Anwesenheit kann auch darauf hinweisen, dass das natürliche Gleichgewicht in der Umgebung noch gut funktioniert.

Warum ihre Anwesenheit ein gutes Zeichen ist
Fledermäuse spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem und können sogar für Menschen von Vorteil sein.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

  • Natürliche Schädlingsbekämpfung: Fledermäuse können in einer einzigen Nacht Hunderte oder sogar Tausende Insekten fressen, besonders Mücken.
  • Ökologisches Gleichgewicht: Sie sind ein wichtiger Teil der natürlichen Nahrungsketten.
  • Weniger Chemikalien: Durch die Reduzierung von Insekten kann der Einsatz von Pestiziden oder Insektensprays sinken.
  • Lebensraum für Wildtiere: Fledermäuse halten sich meist dort auf, wo natürliche Bedingungen stabil sind.

Wenn Fledermäuse also regelmäßig euren Garten besuchen, kann das ein Hinweis darauf sein, dass eure Umgebung ein funktionierender Lebensraum für Tiere ist.

Mythen und Wahrheiten über Fledermäuse
Fledermäuse sind seit Jahrhunderten von Mythen und falschen Vorstellungen umgeben. Viele dieser Annahmen sind jedoch wissenschaftlich widerlegt.

Zu den häufigsten Mythen gehören:

  • „Fledermäuse verfangen sich in Haaren“
    Das stimmt nicht. Fledermäuse orientieren sich mit Echolokation und können Hindernisse sehr präzise erkennen und vermeiden.
  • „Sie greifen Menschen an“
    Fledermäuse sind nicht aggressiv und suchen keinen Kontakt zu Menschen. Wenn sie in der Nähe fliegen, jagen sie meist nur Insekten.
  • „Alle Fledermäuse übertragen Krankheiten“
    Wie bei allen Wildtieren besteht ein geringes Risiko, doch es ist sehr niedrig – besonders wenn man die Tiere nicht berührt.
  • „Fledermäuse sind Schädlinge“
    In Wirklichkeit sind sie äußerst nützlich, weil sie große Mengen an Insekten fressen.

Ein wichtiger Teil der nächtlichen Natur
Auch wenn Fledermäuse oft mit Angst oder Aberglauben verbunden werden, sind sie ein entscheidender Bestandteil des nächtlichen Ökosystems.

Wenn ihr sie nachts in der Nähe eures Hauses fliegen seht, ist das in den meisten Fällen kein Grund zur Sorge – sondern eher ein Zeichen dafür, dass die Natur in eurer Umgebung im Gleichgewicht ist.

