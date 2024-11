Panzerfahrer ist wegen Scooter sauer – mitten in Bozen

Von: mk

Bozen – Auch Panzer haben Rechte auf der Straße. Das muss sich der Lenker eines Militärfahrzeuges gedacht haben, der in Bozen einen Scooterfahrer lauthals zurechtgewiesen hat. Das Video auf Instagram sorgt für Schmunzeln.

Ein Panzer, der durch Bozen fährt, ist kein alltäglicher Anblick. Dass der Lenker plötzlich seinen Helm abnimmt und sich im Stau beschwert, ist es noch viel weniger.

Die Szene hat sich erst kürzlich in Südtirols Landeshauptstadt ereignet und sorgt für Lacher im Internet. Veröffentlicht wurde das Video auf der Instagram-Seite „welcome_to_bozen“.

Der Lenker des Panzers beschwert sich offenbar über den Fahrstil des Scooterfahrers und weist ihn an, Platz zu machen. Der Scooterfahrer reagiert seinerseits so, als wüsste er nicht recht, wie ihm geschieht. In der Tat Ein ganz „gewöhnlicher Tag in Bozen“, wie es im Video heißt.