Prächtiger Falter in Pfatten gesichtet

Pfatten – In Pfatten wurde kürzlich ein ganz besonders prächtiger Falter gesichtet: ein Götterbaum-Spinner mit einer Flügel-Spannweite von rund 14 Zentimetern.

Bei dem Exemplar dürfte es sich laut einer Südtirol News-Leserin um ein Weibchen handeln. Der Götterbaum-Spinner ist ein schöner brauner Nachtfalter aus China, der an den Flügelenden eine schlangenaugenähnliche Zeichnung hat. Seine Raupen leben von Götterbaumblättern. Nach ihrer Verpuppung läßt sich aus ihrem Kokon eine Seide – die sogenannte „Eri-Seide“ – herstellen.

Das ist wohl auch der Grund, warum es der Falter nach Europa geschafft hat. Die ursprünglich in Asien beheimatete Art wurde nämlich zur Seidenraupenzucht in weiten Teilen der Erde eingeführt. Man findet sie deswegen beispielsweise im klimatisch günstigen südlichen Europa überall dort, wo die ebenso aus Asien stammende Hauptnahrungspflanze der Raupen, der Götterbaum (Ailanthus altissima), als Zierbaum gepflanzt wurde oder verwildert ist; meistens in Städten. In Indien werden die Puppen gegessen und in Nepal als Hühnerfutter verwendet.