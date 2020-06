Pustertal: Kuh aus Notlage gerettet

St. Lorenzen – Auf einem Bauernhof in St. Lorenzen ist am Samstag eine Kuh in Not geraten. Das Tier hatte sich in die Jauchegrube verirrt und war eingesunken.

Den Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr St. Lorenzen ist es zu verdanken, dass die Kuh aus ihrer misslichen Lage befreit werden konnte. Neben dem Bauer war wohl auch die Kuh froh, wieder sicheren Boden unter den Hufen zu haben.

Anschließend wurde das Tier mit einem Wasserschlauch abgeduscht und konnte wieder auf die Weide.