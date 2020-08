Sarntal: Viele Pilze – viele Strafen

Sarntal – Die Forstbehörde im Sarntal hat in diesem Sommer bereits viele Strafen für Pilzesammler ausgestellt.

Die Pilze sind durch die Wetterbedingungen heuer förmlich aus dem Boden geschossen.

Der Versuchung die Leckerbissen zu sammeln und es dabei mit den Regeln nicht ganz genau zu nehmen, konnten offenbar nicht alle widerstehen.

In diesem Sommer wurden nämlich laut Medienberichten zufolge doppelt so viele Strafen ausgestellt wie im vorigen Jahr. So wurde etwa ein Paar von den Förstern mit einer Geldstrafe belegt, weil es 15 Kilogramm Pilze zu viel gesammelt hatte.

2019 wurden allein durch die “Pilzstrafen” rund 25.000 Euro in die Kassen der Gemeinde Sarntal gespült. Dieses Jahr dürfte diese Summe noch weiter ansteigen.