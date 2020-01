Saunabesuch: Tipps für Anfänger

Habt ihr Erfahrung mit Saunabesuchen gesammelt? Vielleicht hat es der eine oder die andere noch nicht “gewagt”. Heute haben wir Tipps für Sauna-Anfänger für euch.

In der kalten Winterzeit lieben wir die Wärme. Hier in Südtirol gibt es etliche Möglichkeiten, sich in der kalten Jahreszeit “aufzuwärmen”. Der Saunabesuch bietet sich hierfür hervorragend an.

Um Anfängern und Anfängerinnen ein bisschen Wissen für den ersten Saunabesuch mitzugeben, haben wir ein Informationsvideo für euch. Schaut rein: