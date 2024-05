Schülern Verkehr und Fahrrad näherbringen

Verkehrspolizei bei Bicimparo in Bozen

Bozen – Über 100 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Rosmini und Longon in Bozen haben an der Veranstaltung “Bicimparo” teilgenommen, die in den letzten Tagen von den Mitarbeitern der Verkehrspolizei Bozen und des Italienischen Radsportverbandes auf dem Gerichtsplatz organisiert wurde.

Die Klassen absolvierten einen praktischen Test auf einem von den Mitarbeitern des Italienischen Radsportverbandes vorbereiteten Parcours und einen theoretischen Teil, in dem die Funktionen und die vorgeschriebene Ausrüstung des Fahrrads, die Bedeutung des Schutzhelms, die Bedeutung der wichtigsten Verkehrszeichen und das richtige Verhalten im Straßenverkehr erklärt wurden.