SchÃ¼tzen begrÃ¼ÃŸen OlympiagÃ¤ste in “TIROL”

Von: Ivd

Antholz – Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele hat der Südtiroler Schützenbund entlang mehrerer Hauptverkehrsachsen im Pustertal großformatige Schriftzüge mit dem Wort „TIROL“ aufgestellt. Die Installationen befinden sich unter anderem in Vintl, Olang, Innichen und Antholz und sind jeweils mehrere Meter hoch. Ergänzt werden sie durch Tiroler Fahnen.

Nach Angaben des Schützenbundes sind die Maßnahmen Teil der landesweiten Aktion „Grüß Gott in Tirol“. Ziel sei es, anreisende Sportler, Betreuer sowie Besucher sichtbar zu empfangen. Die Standorte wurden laut Organisation bewusst an verkehrsreichen Punkten gewählt, um eine möglichst hohe Wahrnehmung zu erzielen.

Die Errichtung der Schriftzüge erfolgte durch Mitglieder des Schützenbezirks Pustertal. Der Verband betont, dass mit der Aktion neben einer Willkommensbotschaft auch auf die historische und kulturelle Verwurzelung des Landes hingewiesen werden solle.

Die großformatigen Buchstaben ergänzen eine Plakatkampagne mit derselben Bezeichnung, die noch bis zum 23. Februar landesweit an Bushaltestellen zu sehen ist. Während die Plakate eher zurückhaltend gestaltet sind, setzen die Installationen entlang der Straßen auf eine deutlich größere Sichtbarkeit.

Der Südtiroler Schützenbund erklärte, man wolle damit im Rahmen des internationalen Sportereignisses Präsenz zeigen und Gäste begrüßen.