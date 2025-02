Schwere Schicksalsschläge sind Training für unsere Resilienz

Von: red

Das Leben ist voller Herausforderungen – sowohl aufgrund von Stress im Job als auch wegen persönlicher Rückschläge oder unerwarteter Krisen und Schicksalschläge. Doch warum gehen manche Menschen gestärkt aus solchen Situationen hervor, während andere daran zerbrechen? Der Schlüssel liegt in der mentalen Stärke. Doch kann man sich diese aufbauen, wenn man sie nicht hat?

Resiliente Menschen besitzen die Fähigkeit, mit Schwierigkeiten umzugehen, ohne sich von ihnen überwältigen zu lassen. Studien zeigen, dass Resilienz keine angeborene Eigenschaft ist, sondern erlernt wird. Eine zentrale Rolle spielt dabei die innere Haltung: Wer Krisen als temporär betrachtet und Lösungen sucht, kann Herausforderungen besser bewältigen.

Ein wichtiger Faktor ist die Selbstreflexion. Wer seine eigenen Gedanken und Reaktionen versteht, kann gezielt an seiner inneren Widerstandskraft arbeiten. Auch soziale Unterstützung ist entscheidend und ein nicht zu vernachlässigender Faktor: Ein stabiles Umfeld aus Freunden, Familie oder professionellen Beratern kann eine große Hilfe sein, belastende Situationen zu verarbeiten.

Zusätzlich können gezielte Methoden helfen, die mentale Stärke zu steigern. Kognitive Umstrukturierung, also das bewusste Umlenken negativer Gedanken, hilft, neue Perspektiven zu gewinnen. Auch das Führen eines Erfolgstagebuchs ist nicht zu unterschätzen: Wer täglich kleine Erfolge notiert, stärkt langfristig sein Selbstvertrauen und erinnert sich selbst dadurch an die eignen Stärken und positiven Ereignisse.

Zudem sind bewusste Entspannung und Achtsamkeit essenziell. Techniken wie Meditation, Atemübungen oder regelmäßige Bewegung reduzieren Stress und fördern ein positives Mindset. Experten empfehlen auch, den Fokus auf Dankbarkeit zu legen: Wer sich bewusst macht, wofür er dankbar ist, selbst in einer misslichen Lage, stärkt seine psychische Widerstandskraft.

Natürlich lässt sich Resilienz nicht über Nacht aufbauen. Doch man sollte nicht die Hoffnung aufgeben, bevor man einen Versuch gestartet hat. Wer kleine Veränderungen in seinen Alltag integriert, wird langfristig gelassener und widerstandsfähiger werden. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, sich auf das zu konzentrieren, was man selbst beeinflussen kann.