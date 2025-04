Sechs Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit

Von: red

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Welt ist schön. Und ihr seid müde. So unendlich müde. Schätzungen zufolge ist jeder zweiten Mensch von Frühjahrsmüdigkeit betroffen. Warum ist das so? Und was könnt ihr dagegen tun? Wr gehen der Sache auf den Grund.

Woher kommt die Frühjahrsmüdigkeit?

Es sind mal wieder die Hormone schuld. Genauer gesagt Melatonin und Serotonin. Das Schlafhormon Melatonin macht uns müde, schläfrig und stärkt den Wunsch nach Ruhe und Rückzug. Es wird verstärkt im Winter gebildet. Serotonin ist eines unserer Glückshormone. Es braucht Sonnenlicht, die Produktion wird jetzt im Frühjahr langsam wieder richtig hoch gefahren. Dieser Wechsel sorgt für ein – glücklicherweise zeitlich begrenztes – Ungleichgewicht im Hormonhaushalt. Die Folgen sind Antriebslosigkeit, Konzentrationsprobleme, Kreislaufschwäche und ein erhöhtes Schlafbedürfnis.

Neben dem Hormonchaos könnten auch zu wenig Vitamin D, Eisen oder Magnesium der Grund für eure Müdigkeit sein.

Was ihr gegen Frühjahrsmüdigkeit tun könnt

Aktiv in den Hormonhaushalt einzugreifen, ist hier keine so richtig gute Idee. Da müsst ihr einfach abwarten, bis euer Körper das alleine in den Griff kriegt. Und das wird er auch. Ihr könnt ihn dabei allerdings mit ein paar simplen Angewohnheiten unterstützen.

1. Mehr Licht! – Tageslicht ist das, was Melatonin in Schach hält. Also raus mit euch! Auch bei bedecktem Himmel.

2. Bleibt in Bewegung! – Joggen, Yoga, Radfahren, Tanzen oder Spazieren gehen. Hauptsache ihr bringt euren Kreislauf in Schwung.

3. Viel Obst und Gemüse in allen sich bietenden Farben versorgen euch mit Vitaminen und Mineralstoffen. Nüsse bringen eine Extra-Portion Magnesium.

4. Kneippen! – Nein, nicht die Lieblingsbar an der Ecke. Wassertreten, Wechselduschen und Saunieren regen den Kreislauf an.

5. Schlaft gut! – Völlig überraschend sorgt ein regelmäßiger, gesunder Schlaf für weniger Müdigkeit. Findet eure persönliche Routine und behaltet sie bei. Das hilft eurem Köper seinen Tag-Nacht-Rhythmus zu finden.

6. Energie! – Besonders am Morgen. Startet mit leichter Bewegung, viel Licht und einem gesunden Frühstück in den Tag.